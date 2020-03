Donnarumma se pose de nombreuses questions au sujet de son avenir et un club pourrait tenter d’en profiter.

L’avenir de Donnarumma fait couler beaucoup d’encre en Italie. Le gardien ne prolonge pas son contrat et sera libre dans un an. Le Milan AC ne peut pas prendre le risque de le voir partir sans récupérer la moindre indemnité dans un an et pourrait donc être contraint de lui ouvrir la porte.

Une proposition basse ?

Et un club pourrait bien tenter de profiter de la situation. Selon la presse italienne, la Juventus suit de près tout ce qui se passe autour de l’international italien et envisage de transmettre une offre en fin de saison. Mais cette proposition pourrait être très éloignée des demandes de Milan.