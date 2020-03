Le Real Madrid va tenter de vendre Jovic au marché des transferts et pourrait bien perdre 20 millions.

Après plusieurs mois, il faut bien constater que les dirigeants du Real Madrid se sont bien trompés en mettant autant d’argent sur le transfert de Luka Jovic. L’attaquant serbe n’est pas en réussite depuis qu’il s’est engagé avec la formation espagnole et montre ses limites.

20 millions perdus ?

Il n’est pas armé pour s’imposer dans un club comme le Real et pourrait donc être poussé vers la sortie lors du marché des transferts. Et le Real Madrid pourrait perdre beaucoup d’argent au passage puisqu’il a été payé 60 millions et qu’il pourrait être revendu 40.