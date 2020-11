Erling Haaland sera à coup sûr la grande attraction du prochain mercato.

De plus en plus impressionnant, Erling Haaland pourrait bien être la grande attraction du prochain mercato estival. Le Borussia Dortmund aura du mal à retenir son buteur, qui est de plus en plus courtisé. En coulisse, une véritable bataille se joue entre plusieurs clubs. Et si le Real a longtemps devancé les autres clubs, ce ne serait plus le cas.

Haaland, l’attraction de l’été !

Il faut dire que trois clubs anglais, qui ont de très gros moyens financiers, ne veulent pas laisser filer le joueur. Il s’agit de Liverpool, Manchester United et Manchester City. Haaland est une priorité pour eux et le Norvégien a toujours eu une attirance naturelle pour le championnat anglais contrairement à l’Espagne. Leonardo est aussi sur le coup et QSI, dont les moyens sont illimités, rêve d’associer Mbappé et Neymar à Haaland dès la saison prochaine. Enfin, le Bayern Munich ne compte pas laisser filer celui qui enfile les buts en Bundesliga et a déjà contacté son entourage.