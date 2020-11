Un journaliste italien assure que Massiliano Allegri recrutera Isco dans son prochain club.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel semble très incertain, plusieurs médias assurent que le PSG se tourner vers Massimiliano Allegri pour le remplacer. Le coach italien serait en effet la priorité de Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale.

Isco avec Allegri ?

Et le journaliste italien, Fabrizio Romano va plus loin. Il assure en effet qu’Allegri est déjà à l’affût de recrues potentielles. : « Allegri aime Isco plus que tout autre entraîneur au monde. Faites attention au prochain club où Allegri ira ! » a récemment confié le spécialiste du mercato.