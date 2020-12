Mino Raiola ne devrait pas tarder à menacer Manchester United d’aller au bout du contrat de Pogba en 2022.

Pau Pogba veut donc tout mettre en œuvre pour quitter Manchester United le plus vite possible. Son agent, Mino Raiola a lancé les hostilités et cela n’a pas plus à la presse et aux supporters du club. Lié jusqu’en 2022, Pogba n’aura donc plus qu’un an de contrat en juin prochain.

Pas plus de 40 millions ?

Il veut partir au plus vite et pour une somme raisonnable sinon Raiola ne tardera pas à menacer que son joueur aille au bout de son contrat pour partir libre de tout engagement. Manchester United pourrait bien être contraint de ne pas demander plus de 40 millions d’euros.