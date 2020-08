Agent de Paul Pogba, Mino Raiola est en train de s’activer à nouveau en coulisses pour le transfert du Français. Et ça n’est pas du côté de Madrid.

Quand Mino Raiola a une idée en tête, impossible de le faire changer. Depuis plusieurs mois, il rêve de faire revenir Paul Pogba, dont il gère les intérêts, à la Juventus. C’est à Turin que Pogba a pris son envol et qu’il se sentait parfaitement heureux. Alors Raiola se remet au boulot pour que son poulain retrouve le sourire.

Manchester United à l’écoute

La Gazzetta dello Sport rapporte en effet que Mino Raiola a retroussé ses manches ces derniers jours. Tout simplement parce que Manchester United est de nouveau à l’écoute pour Paul Pogba. Et que les dirigeants mancuniens ont des vues sur plusieurs joueurs de la Juventus. A commencer par Federico Bernardeschi, un joueur géré par… Mino Raiola. L’alignement des planètes se précise et le grand perdant de ce petit jeu pourrait clairement être le Real Madrid. Depuis son retour, Zidane rêve de Pogba et fait tout pour le faire venir. Mais Raiola ne pousse pas en ce sens. Ca ne sent pas bon pour le Real Madrid cette affaire-là.