Mino Raiola est déjà en guerre avec Manchester United et fait tout son possible pour faire baisser le prix de Pogba.

Mino Raiola est l’agent de Paul Pogba et il sait qu’il joue gros cet été au sujet de l’avenir de son protégé. Manchester United ne ferme pas la porte au départ du champion du monde, mais demande une somme un peu folle pour cela. On parle de plus de 120 millions d’euros.

Des menaces

Le boulot de Raiola est de faire baisser le montant demandé le plus possible. L’agent italien pourrait avoir des offres de 80 millions d’euros, mais sans doute pas au-delà. Pour parvenir à ses fins, il pourrait menacer Manchester United de faire aller Pogba au bout de son contrat.