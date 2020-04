Leonardo pourrait bien rapidement boucler un premier gros coup pour le marché des transferts avec Kalidou Koulibaly.

Leonardo s’est fixé comme priorité de faire signer un défenseur central de premier plan pour la saison prochaine. Il n’a jamais semblé décidé à prolonger le contrat de Thiago Silva qui touche un très gros salaire et veut un joueur de premier plan pour diriger la défense.

Tout est réuni

Il a souvent rêvé de faire signer Kalidou Koulibaly qui porte le maillot du Napoli et il est en passe de réussir son coup. Le joueur est prêt à quitter la Serie A et serait de plus en plus convaincu par les approches du directeur sportif brésilien. Tout semble réuni pour que ce transfert soit une réussite.