Le PSG fait désormais figure de favori pour le recrutement de Kalidou Koulibaly.

Et si Kalidou Koulibaly était le remplaçant de Thiago Silva la saison prochaine ? Pas prolongé par Leonardo, le défenseur central va certainement quitter le PSG en fin de saison. Le directeur sportif brésilien veut recruter Kalidou Koulibaly pour le remplacer.

Des clubs intéressés, mais…

Et le PSG enchaîne les bonnes nouvelles au sujet du joueur de Naples depuis quelques semaines. Alors que City ne semble plus en mesure de le recruter, Manchester United a décidé de se consacrer à d’autres pistes pour l’été prochain. Le Re al et le Barç a sont toujours en lice pour ce recrutement, mais Kalidou Koulibaly n’est clairement pas une priorité pour eux. Contrairement au PSG.