L’OM pourrait avoir du mal à avoir de belles offres pour Thauvin et pourrait donc se résigner à le prolonger.

Thauvin n’a plus qu’un an de contrat, mais les dirigeants de l’OM n’avaient initialement pas prévu de le prolonger notamment parce que cela ferait une fois de pus gonfler la masse salariale du club alors qu’il faut la contrôler. Mais la crise que traverse le monde entier et le football européen pourrait avoir un impact.

Difficile d’avoir une belle offre

L’OM pourrait avoir du mal à recevoir de belles offres cet été pour Thauvin et le club ne peut pas se permettre de le voir partir libre dans un an. Cela pourrait donc contraindre Marseille à revoir ses plans et à lui offrir rapidement une prolongation. Mais le joueur est-il prêt à s’engager ?