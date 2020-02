Manchester City devrait mettre le paquet pour recruter un attaquant en juin et Guardiola a déjà une idée.

Pep Guardiola se pose des questions sur son avenir, mais aussi sur celui de certains de ses joueurs majeurs. C’est le cas pour Agüero qui n’aura plus qu’un an de contrat avec Manchester City et qui pourrait bien prendre la décision de tenter une nouvelle expérience.

Une grosse offre prévue

Un coup dur pour City, mais Guardiola a déjà identifié le joueur qu’il voudrait installer à la pointe de son attaque pour quelques années. Il suit de très près les performances de l’attaquant argentin de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. Il pourrait décider de faire une grosse offre en juin.