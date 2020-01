On commence à parler de plus en plus sérieusement d’un transfert l’été prochain pour Agüero.

Sergio Agüero n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin prochain et des questions se posent forcément au sujet de son avenir. Pep Guardiola aimerait absolument conserver son attaquant argentin, mais ce dernier sait qu’il a une belle opportunité de donner un nouveau sens à sa carrière.

Des clubs se renseignent

Le joueur souhaiterait vivre une nouvelle expérience et c’est pour cette raison qu’il ne serait pas contre un départ. Plusieurs clubs commencent à se rapprocher de ses représentants pour prendre la température, mais City ne le lâchera sans doute pas aussi facilement.