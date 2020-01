Manchester United semble prêt à ouvrir des discussions pour un transfert de Pogba en juin prochain.

Les dirigeants de Manchester United semblent de plus en plus ouverts à un transfert de Paul Pogba en fin de saison. Les demandes du joueur ont enfin été entendues et le départ prochain du champion du monde a été préparé en amont avec la venue probable de Bruno Fernandes.

Un prix qui doit baisser

Pogba devrait donc avoir un bon de sortie en fin de saison et son agent, Mino Raiola est déjà en action pour lui trouver une solution. Mais reste à savoir à combien sera chiffré ce bon de sortie. MU demande initialement 150 millions, mais il faudra sans doute descendre sous les 100 millions.