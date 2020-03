On parle souvent du transfert de Ousmane Dembelé au prochain marché des transferts, mais rien n’est encore gagné.

Ousmane Dembelé a vécu une saison très difficile en Liga et son départ est de plus en plus régulièrement évoqué par la presse espagnole. Pourtant, l’ancien joueur de Dortmund pourrait bien ne pas bouger lors du prochain été. Il ne faut pas oublier qu’il a coûté 120 millions.

Il peut se relancer

Et les dirigeants espagnols savent très bien qu’ils ne récupéreront pas leur mise l’été prochain en cas de transfert. C’est la raison pour laquelle ils auraient pris la décision de le conserver au moins une saison de plus et aussi parce qu’ils sont persuadés qu’il est capable de se relancer en Liga.