Le Barça s’inquiète de plus en plus de la situation contractuellement d’Ousmane Dembélé.

Alors que le Barça tente de prolonger son contrat depuis plusieurs mois, Ousmane Dembélé continuerait de ne pas répondre aux avances de son club actuel. Une situation qui commence à sérieusement inquiéter les dirigeants barcelonais.

Dembélé part dans un an ?

En effet, selon la presse catalane, de plus en plus de membres du Barça pense qu’Ousmane Dembélé a prévu de quitter le club dans un an. Ousmane Dembélé sera en effet en fin de contrat et pourra rejoindre le club de son choix. Avec à la clé, une grosse prime à la signature.