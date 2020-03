Mbappé ne semble pas pressé de prolonger son contrat, mais Leonardo va pourtant devoir agir rapidement.

Compte tenu des circonstances, il semble de plus en plus improbable de voir Mbappé quitter le PSG lors du prochain marché des transferts. Tout sera sans doute différent en juin 2021, mais Leonardo ne peut pas attendre cette période avant d’agir, car Mbappé n’aura alors plus qu’un an de contrat.

Mbappé pas pressé

Et il est clair que la valeur marchande d’un joueur est fortement impactée à la baisse quand il ne lui reste plus qu’un an de contrat. C’est la raison pour laquelle il est urgent de trouver un accord avec le jeune champion du monde pour la prolongation de son bail. Mais Mbappé ne semble pas pressé.