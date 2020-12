Rennes aura bien du mal à conserver Camavinga en fin de saison. Le joueur semble se préparer au départ.

Attraction européenne depuis plusieurs mois, Camavinga est surveillé par les meilleures équipes du monde. Mais le Stade Rennais espère encore voir son joueur prolonger pour le garder au moins une saison de plus. On ne se dirige pas vers cette solution. Le mauvais début de saison de Rennes ne plaide pas en sa faveur.

Il semble prêt à partir

Camavinga sent bien qu’il doit partir pour franchir un cap et si Rennes ne lui propose pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, il pourrait se voir stoppé dans son élan. Rennes se prépare à vendre son plus grand espoir et reste très exigeant puisqu’on parle de près de 70 millions.