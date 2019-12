Un grand club européen pourrait accepter de recruter puis prêter Camavinga une saison.

Sensation de cette saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga devrait être l’une des grandes attractions du mercato l’été prochain. A 17 ans seulement, le milieu de terrain français n’en finit plus d’impressionner. Les plus grands clubs européens veulent le recruter et Rennes aura du mal à le retenir.

Camavinga une saison de plus ?

Olivier Létang aimerait pouvoir retenir Camavinga encore au moins une saison de plus. Mais les offres que Rennes va recevoir seront certainement trop importantes pour que le club et le joueur se permettent de les refuser. Seule solution : trouver un accord avec un grand club qui pourrait accepter de prêter Camavinga à Rennes la saison prochaine. Cela pourrait convenir à l’ensemble des parties.