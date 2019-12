Zidane vise toujours les deux mêmes joueurs pour se renforcer dans les mois à venir.

Zinedine Zidane avait déjà fixé des priorités au moment de son retour sur le banc du Real Madrid et elles n’ont pas changé. Le technicien français veut des joueurs bien précis et il avait déjà soufflé les noms de Paul Pogba et de Mbappé au moment de son retour.

Les mêmes priorités

Et il veut toujours ces deux joueurs. Le premier pourrait débarquer dès le mercato hivernal si tout se passe bien dans les discussions avec Manchester United. Pour le deuxième, un plan est en préparation avec les dirigeants espagnols. Une somme de 300 millions pourrait être bloquée pour son transfert en juin.