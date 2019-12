Le LOSC veut tout mettre en place pour trouver une solution pour Thiago Maïa au mercato et cela se présente bien.

Le LOSC devrait laisser filer quelques joueurs lors du mercato hivernal. Les dirigeants ne refuseront pas une grosse offre pour un titulaire. Mais ils vont surtout tout faire pour trouver une solution pour Thiago Maia qui est désormais un indésirable et qu’il faut pousser vers la sortie.

Une solution trouvée ?

Le joueur a un bon de sortie et il a bien l’intention d’en profiter pour relancer sa carrière. Plusieurs clubs se sont récemment renseignés sur sa situation et notamment le FC Bruges et Nîmes. Tout porte à croire que le LOSC va bien finir par trouver une solution pour son transfert en janvier.