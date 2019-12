Rolland Courbis estime que la vente de Strootman doit être une priorité et il a bien raison.

Avant de penser à des recrues éventuelles, l’OM doit penser à laisser filer des joueurs qui coûtent chers et qui apportent peu sur les pelouses. C’est bien sûr le cas de Strootman qui pèse lourd sur la masse salariale et Rolland Courbis ne cachait pas récemment qu’il devait être vendu au plus vite.

Pas une grosse vente

Selon l’ancien entraîneur de l’OM, un départ même sans indemnité de transfert pourrait être une belle affaire pour l’OM afin d’économiser son salaire. Toutes les offres seront donc étudiées de très près par les dirigeants marseillais, mais il ne faut pas s’attendre à une grosse vente.