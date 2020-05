Le Real Madrid connaît la somme à mettre sur la table pour un transfert de Haaland. Zidane est prêt à valider ?

Le Real Madrid cherche un attaquant de tout premier ordre pour la saison prochaine et il ne sera pas simple de trouver chaussure à son pied. C’est notamment pour cette raison que le nom de Haaland circule de plus en plus et le joueur semble bien avoir le potentiel pour porter le maillot blanc.

Zidane donne son feu vert ?

Dortmund ne fermera pas totalement la porte notamment parce que la possibilité de faire une très belle opération financière existe. Mais le club allemand ne le lâchera pas à moins de 120 millions d’euros. Zidane est-il prêt à payer ce montant pour le jeune attaquant ?