Zidane veut un buteur et pourrait être contraint de mettre plus de 100 millions d’euros sur la table pour Haaland.

Zidane cherche absolument un buteur pour la saison prochaine comme la presse espagnole l’a confirmé. Avoir Mbappé semble totalement illusoire puisqu’il faudrait mettre plus de 250 millions d’euros sur la table. Mais le nom de Haaland continue de circuler.

Au moins 100 millions

L’attaquant norvégien a une clause libératoire valable à partir de janvier 2021 et si Zidane veut le recruter avant, il faudra donc convaincre Dortmund et accepter de le payer plus cher. Il faudra sans doute mettre au moins 100 millions d’euros sur la table pour l’avoir dès cet été.