Le Real Madrid a perdu beaucoup d’argent et pourrait bien ne pas faire les gros investissements demandés par Zidane.

Zidane avait déjà été déçu l’été dernier que les promesses qui lui ont été faites pour le marché des transferts ne soient pas tenues et cela pourrait être de nouveau le cas cette saison. Le Real Madrid a traversé difficilement la crise du coronavirus et a perdu beaucoup d’argent.

Il faut encore attendre

C’est la raison pour laquelle le club est très discret sur le marché des transferts alors que Zidane avait demandé le renfort d’au moins deux joueurs majeurs au milieu de terrain et en attaque. Zidane n’aura une fois de plus pas les moyens de construire l’équipe qu’il souhaite et pourrait être contraint d’attendre encore un an pour de plus gros investissements.