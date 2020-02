Zidane pourrait bien être confronté à un cas de conscience en juin avec l’avenir de Sergio Ramos.

Zidane pense bien sûr déjà à la saison prochaine, mais il pense surtout aux renforts qu’ils pourraient attirer plutôt qu’aux joueurs qui pourraient boucler leurs valises. Pourtant, le journal espagnol Don Balon affirme qu’un coup de tonnerre pourrait résonner autour de Sergio Ramos.

Un contact

Le défenseur espagnol n’aura plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison et il pourrait être désireux de régler la question de son avenir. Il pourrait chercher une porte de sortie et serait notamment dans le collimateur de Manchester United qui pourrait en faire le capitaine de son navire.