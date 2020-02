Le PSG aura de gros moyens pour le prochain marché des transferts, mais la grande priorité serait bien Koulibaly.

Le PSG sera très actif sur le marché des transferts l’été prochain et devrait logiquement avoir de gros moyens pour se renforcer. Mais la priorité de Leonardo pourrait bien être défensive. Le directeur sportif brésilien veut consolider l’axe de sa défense et vise Koulibaly comme priorité.

Il va coûter cher

Il serait sur le point d’offrir au défenseur de Naples un très gros contrat de plus de 11 millions d’euros par an et il a de très bonnes relations avec les dirigeants de Napoli pour lancer des négociations. Néanmoins, Koulibaly pourrait bien coûter plus de 80 millions d’euros.