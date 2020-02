Compte tenu de sa situation contractuelle, Paul Pogba sera bien sûr que le marché des transferts s’il décide de partir.

La presse anglaise souffle le chaud et le froid au sujet de l’avenir de Pogba. Selon certains journaux, Manchester United pourrait tout faire pour l’empêcher de boucler ses valises et demanderait notamment 150 millions d’euros pour son transfert lors de l’été prochain.

Manchester obligé de vendre

Mais cela est-il crédible ? Manchester United est dirigé par des financiers qui ne peuvent pas faire n’importe quoi. Pogba n’aura plus qu’un an de contrat en juin et le club anglais ne peut pas prendre le risque de le voir partir libre en 2021. S’il décide de partir, MU sera contraint de le vendre cet été et pour une somme raisonnable.