Alors que les discussions s’enlisent pour la prolongation de Ramos, le Real Madrid pourrait aussi avoir du mal à prolonger Benzema.

Les dirigeants du Real Madrid savent que de nombreux changements pourraient intervenir cet été et le club semble bien en fin de cycle. Alors que le Real ne parvient pas à trouver un accord pour la prolongation de contrat de son capitaine emblématique, Sergio Ramos, un autre joueur pourrait hésiter à prolonger.

Benzema est hésitant

Il s’agit de Karim Benzema qui fait de nouveau une grande saison et qui n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin prochain. Le joueur ne sait pas encore si prolonger son bail serait la meilleure option pour lui alors que les dirigeants veulent absolument le convaincre. Le joueur voudrait gagner du temps.