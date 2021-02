Mbappé hésite encore à prolonger avec le PSG, car il a des doutes sur l’équipe qui sera mise en place la saison prochaine.

Mbappé se pose de nombreuses questions au sujet de son avenir. Le jeune attaquant n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin et il va devoir prendre une décision importante. Le PSG veut absolument le prolonger ou alors il faudra le vendre en juin pour ne pas le voir partir libre en 2022.

Tout dépend du recrutement ?

Mais si Mbappé hésite, c’est parce qu’il aimerait avoir des garanties sur les efforts de recrutement qui seront faits par le PSG l’été prochain. Mbappé veut jouer dans une grande équipe et être entouré des meilleurs joueurs. Une grande campagne de recrutement pourrait définitivement le convaincre.