Le PSG semble bien vouloir insister pour Dele Alli, mais cela a de quoi surprendre alors qu’il ne joue quasiment pas.

Le PSG n’a pas de gros moyens à dépenser sur le marché des transferts hivernal, mais le club devrait quand même s’activer pour trouver un moyen de densifier l’effectif. Ainsi, les dirigeants parisiens ont bien l’intention de revenir à la charge pour Dele Alli qui pourrait quitter Tottenham cet hiver.

Un problème de rythme

Paris insiste pour l’international anglais et cela a de quoi surprendre alors que le joueur est dans une situation d’échec terrible puisqu’il n’entre pas du tout dans les plans de José Mourinho. Il ne joue quasiment plus et aura sans doute beaucoup de mal à retrouver le rythme rapidement.