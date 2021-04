La Juventus veut absolument recruter Icardi l’été prochain et pourrait même proposer un échange avec Dybala.

En Italie on ne cesse de parler d’un possible transfert de Mauro Icardi alors que le joueur semble désireux de revenir en Serie A. les dirigeants de la Juve sont très intéressés par le joueur parisien et pourraient même tenter d’ouvrir rapidement des négociations pour l’Argentin.

Leonardo apprécie Dybala

Il se murmure qu’un échange pourrait être proposé avec Paulo Dybala. En effet, ce dernier n’a plus qu’un an de contrat et la Juve veut le voir partir cet été s’il ne prolonge pas. Les dirigeants italiens savent bien que Leonardo apprécie beaucoup le profil de Dybala qu’il a tenté de recruter plusieurs fois.