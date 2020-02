Le Real Madrid veut s’offrir les services de N’Golo Kanté, mais combien cela pourrait-il lui coûter ?

Le Real Madrid est bien revenu sur la piste de N’Golo Kanté depuis quelques jours. Le joueur de l’équipe de France est très apprécié par Zidane et le technicien français se pose de plus en plus de questions sur son milieu de terrain. Alors que la presse italienne parle d’un départ de Casemiro, Kanté pourrait être une recrue de choix.

Chelsea demande 100 millions

Mais pour quel prix ? Chelsea a de très gros moyens financiers et ne bradera pas le joueur de l’équipe de France. A priori, il n’a aucune chance de boucler ses valises pour une somme inférieure à 75 millions d’euros. Les Blues demandent même 100 millions pour ouvrir les négociations.