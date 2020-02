Liverpool aura de très gros moyens financiers en juin et pourrait faire une très grosse offre.

Liverpool règne sur l’Europe depuis plus d’un an et les Reds auront de très gros moyens financiers en fin de saison pour faire un mercato de folie. Le club n’est pas du genre à acheter des stars qui valent une fortune, mais Klopp vise des joueurs avec des potentiels de premier ordre.

Déjà une offre évoquée

Ainsi, selon la presse anglaise, il serait prêt à mettre le paquet sur le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Kai Havertz qui a tout juste 20 ans. La presse anglaise parle d’une offre qui pourrait atteindre les 90 millions d’euros pour ce joueur qui est l’un des plus grands espoirs d’Europe.