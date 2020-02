L’OM a de gros soucis financiers et trois joueurs pourraient avoir une très belle valeur marchande l’été prochain.

Les finances de l’OM sont dans le rouge et les dirigeants pourraient bien être contraints de pousser des joueurs majeurs vers la sortie pour se remettre à flot. Ainsi, on parle de trois départs qui pourraient permettre au club de revenir dans le vert : Sanson, Thauvin et Kamara.

Trois grosses valeurs marchandes

Ce sont les trois joueurs les plus demandés sur le marché des transferts et ils pourraient rapporter au global près de 100 millions d’euros. Mais perdre ces trois joueurs serait une catastrophe pour l’équilibre sportif de l’équipe. Et cela pourrait bien pousser Villas-Boas à claquer la porte…