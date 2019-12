Le PSG fait son possible pour convaincre Mbappé de prolonger son contrat et a bien un bon point de négociation.

Les dirigeants du PSG se sont fixé une grande priorité pour les semaines à venir : convaincre Mbappé de prolonger son contrat pour être certain de le conserver au moins une année de plus alors que les clubs les plus riches du monde sont prêts à lui faire un pont d’or.

Un point de négociation

Et il existe bien un point de négociation. Mbappé veut absolument faire les jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain. S’il change de club, son nouveau club ne devrait pas lui donner cette opportunité. Le fait d’être libéré pour cette période pourrait être négocié avec le PSG et c’est un vrai motif d’espoir.