L’OM a toutes les chances de recevoir des offres sérieuses pour Sanson en fin de saison et le Napoli est très intéressé.

Il se dit avec de plus en plus d’insistance que les dirigeants du Napoli suivent de très près la piste de Morgan Sanson. Les dirigeants de l’OM ont tenté de le vendre l’été dernier pour environ 30 millions d’euros, mais les bonnes offres ne sont pas venues en temps et en heure.

Une offre en juin ?

L’OM ne veut pas le voir partir au mois de janvier notamment parce que Villas-Boas ne veut pas entendre parler de son départ trop vite. Mais il pourrait boucler ses valises en juin si de bonnes offres sont faites. Le Napoli fait partie des clubs les plus intéressés et pourrait faire une offre en juin.