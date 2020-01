Le PSG veut prolonger le contrat de Mbappé, mais l’influence de Zidane auprès du jeune attaquant pourrait jouer un rôle.

Le PSG fait son possible pour convaincre Mbappé de prolonger le plus rapidement possible. Une offre financière de premier ordre a été transmise au champion du monde et les dirigeants parisiens sont prêts à le laisser jouer les Jeux Olympiques ce qui est sa priorité.

Zidane va jouer un rôle

Mais il est encore loin de donner son accord pour une prolongation. Comme l’affirme la presse espagnole, Zidane fait son possible pour le convaincre de ne pas signer trop vite, car il pourrait avoir les moyens de faire une très grosse offre en fin de saison. Mais Mbappé peut-il attendre ?