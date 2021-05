La presse espagnole lâche encore une rumeur totalement improbable au sujet du PSG et elle concerne Marquinhos.

La presse espagnole se sert souvent du PSG pour raconter n’importe quoi et c’est sans doute ce qui se passe de nouveau depuis quelques jours. Les journaux locaux ne cessent de parler d’une possible venue de Marquinhos dans la Liga la saison prochaine. C’est improbable.

Aucune intention de partir

Le défenseur brésilien est sans conteste devenu l’un des meilleurs du monde et on peut concevoir qu’il fasse saliver les meilleurs clubs du monde, mais il ne quittera pas le PSG ni à court terme, ni à moyen terme. Marquinhos est le capitaine du PSG et il est très attaché au club.