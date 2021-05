Varane aurait envie d’une nouvelle expérience, mais le Real Madrid ne veut pas entendre d’offre en dessous de 85 millions.

Les dirigeants du Real Madrid savent que Raphaël Varane a envie de vivre une nouvelle expérience la saison prochaine. Le champion du monde n’a plus qu’un an de contrat et il a refusé de prolonger son bail pour ne pas laisser passer sa chance de découvrir un nouveau championnat.

Braquer le joueur ?

Mais le Real Madrid ne va lui faciliter la tâche. Le club espagnol demande 85 millions d’euros aux clubs qui sont intéressés et ne semble pas en mesure de vouloir baisser ses exigences. C’est un risque qui pourrait braquer le joueur et le pousser à aller au bout de son contrat pour partir libre.