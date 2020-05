Alors qu’on parle d’un possible maintien de Tuchel, la rumeur Allegri est de retour pour le PSG.

Le PSG va-t-il changer d’entraîneur lors des semaines à venir ? Il est difficile d’y voir clair à ce sujet. Les dirigeants voulaient le départ de Tuchel, mais le fait que la Ligue des champions soit encore en cours complique forcément les choses, car il est difficile de tout bouleverser en ce moment.

Le retour

Mais alors qu’on parle de plus en plus d’un maintien de Tuchel jusqu’en 2021, les rumeurs sont également de plus en plus importantes au sujet d’une nomination de Allegri. Le technicien italien est très apprécié par Leonardo qui pense à lui depuis de longs mois.