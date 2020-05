L’OM va devoir vendre au marché des transferts mais il faut tout faire pour empêcher le départ de Kamara.

Nombreux sont les clubs qui sont bien conscients des problèmes financiers de l’OM et qui pourraient tenter d’en profiter lors du marché des transferts. Les Phocéens ont besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses, mais il ne faut pas non plus vendre n’importe qui.

L’OM pourrait le regretter

Et depuis quelques jours, on parle d’un possible départ de Boubacar Kamara qui commence à être suivi par des clubs de haut niveau. Mais le laisser filer serait une véritable erreur. Kamara est armé pour exploser dans les mois qui viennent et l’OM pourrait se mordre les doigts de le laisser partir.