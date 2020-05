Manchester United pourrait bien remplacer un champion du monde par un autre au marché des transferts.

Manchester United commence à penser très sérieusement à une vente de Paul Pogba puisque le club anglais ne veut pas retenir le joueur contre son gré. Mais MU pourrait également réaliser une très belle opération financière en vendant Pogba au plus haut prix et en le remplaçant pour nettement moins cher.

Pour 35 millions ?

Et un champion du monde pourrait bien en chasser un autre. Pour remplacer Pogba, Manchester United pense de plus en plus sérieusement à Corentin Tolisso qui a toutes les chances de quitter le Bayern Munich dans les semaines à venir. Il pourrait coûter 35 millions.