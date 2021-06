Le LOSC va devoir penser à attirer de nouveaux joueurs et piste un transfert de près de 25 millions.

Les dirigeants du LOSC doivent faire entrer de l’argent dans les caisses lors de ce marché des transferts, mais ils ne manquent pas non plus d’ambition et veulent surfer sur leur titre de champion de France pour attirer des joueurs de premier plan la saison prochaine.

25 millions sur la table ?

C’est notamment dans cette optique qu’ils se sont rapprochés au cours des derniers jours des représentants de Jérémie Boga qui porte les couleurs du club italien de Sassuolo. Le joueur ne manque pas de propositions pour la saison prochaine et pourrait bouger pour environ 25 millions.