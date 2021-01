Leonardo aimerait trouver une solution pour Draxler avant la fin du mercato, mais ce ne sera pas simple.

Leonardo n’aura sans doute pas réussi tout ce qu’il souhaite lors de ce mercato de janvier un peu particulier, mais le directeur sportif brésilien veut encore profiter des derniers jours afin de trouver une solution pour Draxler sur lequel il ne compte pas et qui n’a plus que six mois de contrat.

S’il veut se relancer…

C’est le dernier moment pour tenter de valoriser le joueur allemand qui pourrit au moins servir de monnaie d’échange pour tenter d’avoir un autre joueur. Mais il sera difficile de convaincre le joueur allemand qui touche un gros salaire. À moins qu’il soit désireux de se relancer avant l’Euro.