L’OM a bien pensé à des joueurs comme Laborde et Delort pour ce mercato. Mais les moyens financiers ont manqué.

Les dirigeants phocéens ont multiplié les pistes offensives lors de ce mercato hivernal et ils ont bien pensé aux deux joueurs de Montpellier, Delort et Laborde. Deux joueurs qui présentent des profils intéressants et qui auraient pu apporter à la ligne offensive marseillaise.

Pas les moyens

Mais alors que les joueurs se seraient bien vus à Marseille, c’est un problème d’argent qui a contraint l’OM à revoir ses ambitions. Comme le disais récemment le président Laurent Nicollin, l’OM n’aurait pour le moment pas les moyens de s’offrir des joueurs de ce calibre.