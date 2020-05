Leonardo a confié la mission à Mino Raiola de trouver une porte de sortie pour Areola au marché des transferts.

Ce n’est plus un secret pour personne, Leonardo entretient d’excellentes relations avec l’agent italien Mino Raiola et les deux hommes parlent régulièrement du prochain marché des transferts. Le directeur sportif brésilien a fait comprendre à Raiola qu’il fallait trouver une solution pour Areola.

Il doit lui trouver une solution

Le gardien actuellement prêté n’a pas d’avenir du côté du PSG et Leonardo cherche notamment à économiser son important salaire. Raiola doit donc tout mettre en place pour trouver une solution à son protégé et il tente notamment de convaincre Zidane de le garder un an de plus.