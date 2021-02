Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en juin, une grosse négociation pourrait être faite pour le transfert de Varane.

La presse espagnole ne cesse de parler de l’intérêt du PSG pour Raphaël Varane. Une chose est sûre : le défenseur champion du monde ne sera pas retenu en fin de saison alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat et c’est la dernière opportunité de le vendre pour ne pas le voir partir libre en 2022.

Une belle opportunité

Varane a bien l’intention de vivre un nouveau challenge et il serait intéressé par le PSG. Dans cette affaire, Paris pourrait faire une belle négociation compte tenu du fait que Varane n’aura plus qu’un an de contrat. Le défenseur pourrait coûter moins de 40 millions d’euros et être une belle opportunité.