Si aucune vente du club n’est bouclée dans les prochains mois, on voit mal comment l’OM pourrait continuer avec Eyraud.

La tension monte depuis quelques semaines du côté de l’Olympique de Marseille et de nombreux supporters ne s’accrochent qu’à l’espoir d’une vente du club pour espérer redresser la barre. Mais si cette vente ne se fait pas, la colère pourrait bien encore monter de quelques crans.

Départ obligatoire ?

Et celui qui stigmatise la colère est sans conteste le président du club, Jacques-Henri Eyraud. Si aucune vente n’est bouclée prochainement, on voit mal comment McCourt pourrait ramener de la sérénité dans le club sans se séparer de celui qui est visé par les supporters les plus virulents du club.