Le Paris Saint-Germain pourrait bientôt acter la prolongation de contrat de Neymar et ce serait une excellente nouvelle.

Les dirigeants du PSG ont pour priorité de prolonger le contrat de Neymar et une bonne nouvelle pourrait tomber très rapidement. Des discussions ont été initiées avec le père du joueur depuis plusieurs mois et après des hésitations, le clan Neymar serait de plus en plus proche de donner son accord.

Pas de choix ?

Le Brésilien se rend bien compte que peu d’opportunités pourront se présenter pour lui au sein des grands clubs et personne ne pourra lui offrir un salaire à la hauteur de celui qu’il touche au PSG. Il pourrait donc rapidement donner son accord pour une prolongation.