Si on en croit les proches du joueur, Neymar pourrait bientôt se laisser convaincre par l’idée d’une prolongation.

Les dirigeants parisiens n’ont pas oublié l’été dernier passé à régler la situation de Neymar. Les supporters encore moins. Pourtant, il se pourrait bien que le Brésilien reste plus longtemps que prévu sous le maillot parisien et qu’une prolongation soit bientôt assurée.

Convaincu de rester ?

Le joueur commence à comprendre qu’il sera difficile pour lui de trouver preneur ailleurs aux mêmes conditions. Il faudra payer 180 millions d’euros de transfert et un salaire de plus de 30 millions d’euros par an. Il n’aura pas mieux ailleurs et semble rassuré par la venue de Leonardo et ses projets. Il pourrait se laisser convaincre par une prolongation.